Morreu um homem bom. Talvez tenha sido uma das afirmações que mais ouvimos no dia do funeral do bispo auxiliar de Lisboa, D. Daniel Batalha Henriques. Irmãos no Episcopado, vivemos nos últimos anos na mesma casa, partilhámos refeições, conversas banais e outras nem tanto.É impossível esquecer a sua voz tranquila e o seu olhar de bondade!









