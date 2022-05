Domingo do Bom Pastor… O que de imediato desejo evocar é o pároco da minha terra, Leça do Balio, o Padre Pedro. Mas com ele, lembro todos os Párocos, todos os padres, os que se dão, e dão a vida toda, para serem presença e testemunho do Bom Pastor. Presença para cada filha e filho de Deus que estão no rebanho, mas também para as que o procuram, as que estão ou são de fora.









