Da Liberdade de um país, de uma nação, à Liberdade de um povo… E a Liberdade de toda a Humanidade em Cristo Ressuscitado. Pensamentos que me acompanharam na tarde do dia 25 de abril, a caminho de Mangualde, uma terra que não conhecia devidamente. Aprendi que ali nasceram os nossos Citroën 2 CV e fico a aguardar uma iguaria que me prometeram fazer chegar: uns pastéis de feijão (afinal não são exclusividade de Torres Vedras!









