Já expressei publicamente e em diferentes contextos o gosto que tenho em participar na peregrinação dos Símbolos da Jornada Mundial da Juventude, nos vários pontos do País. Cada Diocese tem a sua história, a sua identidade, os seus jovens de todas as idades, as suas iniciativas pastorais. Cada Diocese tem encontrado programas diferentes, momentos distintos de oração, de festa, de encontro e de partilha.









