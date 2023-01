Quatro anos depois, voltamos ao Panamá para um encontro com os nossos irmãos panamenhos, para darmos graças a Deus pela Jornada Mundial da Juventude que reuniu no Panamá centenas de milhares de jovens do mundo inteiro. Fraternalmente, quisemos dar graças a Deus por tanto bem, tanta beleza, tanta alegria que conquistou o coração do nobre povo que acolheu a JMJ em 2019, na Cidade do Panamá.









Ver comentários