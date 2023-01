Gosto sempre de voltar a Roma. Mais do que toda a beleza das catedrais, das ruas e das praças, Roma é Pedro. Foi ali que o sangue derramado dos primeiros cristãos deu uma nova identidade a milhares de homens e mulheres que, passados mais de vinte séculos, continuam a dar as suas vidas por Jesus.



Foi ali que, apesar de todas as guerras, todas as divisões e provações, se manteve a sucessão dos Apóstolos.









Ver comentários