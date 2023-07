Tenho colocado no mapa desta crónica muitas geografias, vários locais onde vejo acontecer a Jornada Mundial da Juventude. E tem sido uma experiência muito gratificante e espiritualmente enriquecedora estar com quem vive intensamente e há muito tempo a JMJ, a preparação do encontro de jovens de todo o mundo com o Papa, no nosso Portugal, na cidade de Lisboa.









Ver comentários