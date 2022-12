Chegamos ao fim deste ano de 2022 com os Símbolos da Jornada Mundial da Juventude na diocese de Viana do Castelo. Depois de terem visitado as Forças Armadas e as Forças de Segurança, segue-se agora um mês de peregrinação, com um programa intenso, em que estão marcadas visitas a Lares, Hospitais, Quartéis de Bombeiros, da GNR, PSP, Prisões, Feiras, Escolas, Congregações Religiosas, Associações diversas e, claro, os Santuários.









