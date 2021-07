Há uma nova medalha para atletas dos Jogos Olímpicos: a medalha da solidariedade. Ouro, prata e bronze são medalhas de mérito, distinguem os melhores, motivam o hastear de bandeiras e o soar de hinos de muitas nações. Exigem esforço, físico e mental, para ir mais rápido, chegar mais alto e ser mais forte. Tudo isso é ser bom, desportivamente? Por certo que sim! Mas só quando o esforço não resultar de uma fixação individual, mas sim do envolvimento de todos, da vontade de ser e estar “juntos”, aí é possível ser melhor, sermos melhores.Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão envolvidos em incertezas, isolamentos de atletas e distanciamento de quem aplaude o esforço de mulheres e homens que competem em 46 modalidades. Mas são jogos que ficam na história pela mudança do lema, que estampa em todas as medalhas a marca da solidariedade.