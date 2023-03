Há sonhos que se realizam! Foi o que aconteceu com a vinda a Portugal da Orquestra Filarmónica de Viena, numa celebração única dos 85 anos da Rádio Renascença. Uma sala imensa, esgotada, com ouvintes de todas as idades, vindos de perto e de longe.



A orquestra foi entrando, a diversidade de músicos foi aclamada pelo público e, após alguns segundos de aparente confusão para a afinação de cada instrumento, fez-se silêncio para a entrada em cena do maestro.









Ver comentários