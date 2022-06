Peregrinar com os símbolos da JMJ

A companhar a peregrinação dos símbolos da JMJ tem sido uma das melhores experiências da minha vida. Não só porque esta peregrinação antecipa, de uma forma concreta, o que todos seremos convidados a viver no Verão do próximo ano, não só porque estes símbolos da nossa Fé carregam consigo a verdadeira dimensão universal da Igreja a que pertenço, mas acima de tudo porque esta “companhia” me tem retirado da centralidade em que todos vivemos – a minha cidade, a minha igreja, os meus problemas, os meus ódios de estimação, as minhas certezas, as minhas alegrias, as minhas convicções.









