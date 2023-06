A semana ficou marcada pela apresentação oficial do programa da ‘Viagem Apostólica de Sua Santidade o Papa Francisco a Portugal por ocasião da 36ª Jornada Mundial da Juventude’. Ou dito pelas minhas palavras, o programa da vinda a Portugal do nosso querido Papa Francisco para estar com os jovens de todo o mundo, na nossa Lisboa, na nossa Jornada.









Ver comentários