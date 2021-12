"Sem Atenas e sem a Grécia, a Europa e o mundo não seriam o que são; seriam menos sapientes e menos felizes.” A afirmação é do Papa e foi pronunciada este sábado, no primeiro discurso que fez na capital grega, no coração do berço da democracia. Democracia que nunca está definitivamente garantida: quantos retrocessos se descobrem nesta Aldeia Global, que é o mundo!