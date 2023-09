Esta semana foi conhecida a proposta do governo para os aumentos salariais dos servidores do Estado. O governo propõe um mínimo de 52€ ou um máximo de 2%. Tal traduz-se num aumento dos vencimentos brutos entre 6,8%, para as posições remuneratórias mais baixas, e 2% para todas aquelas em que o vencimento antes de impostos seja maior ou igual a 2650€.









