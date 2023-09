Quando foi aprovado o contingente prioritário de acesso ao Ensino Superior para candidatos beneficiários do escalão A da Ação Social Escolar, o segmento da população com menores rendimentos, levantaram-se vozes contestando a medida em nome do enganoso conceito da meritocracia. Nunca, antes, se tinham ouvido estas vozes a contestar outros contingentes, como os dos portadores de deficiência (4%), residentes das Regiões Autónomas da Madeira (3,5%) e Açores (3,5%), Emigrantes Portu- gueses (7%) e militares em regime de contrato (2,5%).









