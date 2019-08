Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Afinal é possível colocar os professores com maior antecipação e a prova disso foi a divulgação da lista de colocações em 16 de agosto, exatamente duas semanas mais cedo que no ano passado.Nesse ano, quando, em 30 de agosto, divulgou as colocações, o Ministério da Educação tentou disfarçar o atraso afirmando que o fazia a duas semanas do início das aulas, demonstrando, com essa afirmaç... < br />