Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em 1851 uma mulher com 1,80 levantou-se do canto discreto onde ouvia vários disparates e falou verdade. Feito de improviso, o discurso passou à história com o título "Eu não sou uma mulher?" ("Ain't I A Woman?"). Em homenagem à extraordinária Sojourner Truth, passo-lhe a palavra e convido-vos a conhecerem-na: "Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama ou me deu qualquer bom lugar! E não ...