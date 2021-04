Assim será a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no verão de 2023: Um sinal magnífico da ressurreição de Cristo, oferecido pelos jovens dos cinco continentes a este mundo que a pandemia afetou. O mundo que precisa de reviver a madrugada pascal." Palavras finais da homília do Patriarca de Lisboa no passado Domingo de Páscoa e que nos colocam a olhar para o presente e o futuro de uma forma nova de viver, aquela que a Fé nos anuncia.

