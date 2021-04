O silêncio do Ministério da Justiça (MJ) é ensurdecedor no que toca à dignidade e ao respeito pelos trabalhadores da Justiça. O não pagamento do trabalho suplementar e a discriminação no processo de vacinação dos que, como nós, trabalham nos Tribunais, onde se administra a Justiça.



As pessoas que vivem do trabalho devem ter como limite a justa retribuição por cada hora, pela vida ...