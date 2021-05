Decorrem negociações com o Governo para a atribuição do suplemento de risco aos polícias, mas o que empurra esses mesmos polícias para a rua no próximo dia 2 de junho é a pré-aposentação. E os polícias vão para a rua manifestar-se por uma questão que tem tanto de absurdo, como de inexplicável.Se por um lado os governos nunca respeitaram o estatuto profissional relativamente à...