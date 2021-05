Os princípios de respeito pelos direitos humanos, democracia e Estado de Direito, que sustentam as liberdades de expressão e informação, devem estruturar a regulação europeia da imprensa, da comunicação audiovisual e das redes sociais. Inicialmente a União Europeia preocupava-se acima de tudo com as dimensões económica, social e cultural da comunicação social no mercado interno, nomeadamente assegurando as ...