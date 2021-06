No passado dia 28 de Maio reuniram-se, por iniciativa do SNESup, mais de cem investigadores científicos para debater os problemas que afetam o seu trabalho. Encantamento, desilusão, desânimo, ansiedade e esperança foram emoções muito presentes nas intervenções dos investigadores.Encantamento por uma atividade profissional que aprenderam a desenvolver ao longo de muitos anos com entusiamo e satisfação. Desilusã...