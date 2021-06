Ver Rui Patrício com a camisola número um de Neno nas mãos e a restante seleção nacional alinhada e a aplaudir o antigo guarda-redes com nove internacionalizações, que desaparece bruscamente aos 59 anos, é talvez a imagem mais forte do primeiro treino em Budapeste.E um momento de tributo que nos lembra que o futebol se faz de seres humanos e não de máquinas. Todos queremos que Portugal transpire em campo e dê...