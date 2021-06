Se para os mais céticos ainda existiam dúvidas sobre a Globalização, o ano de 2020 e a Covid-19, desfizeram qualquer veleidade nesse sentido. Passados quase 2 anos, as variantes indiana, inglesa, sul-africana, brasileira, entre um rol de outras estirpes, e sabe-se lá quantas mutações do vírus -a exemplo da ‘Delta Plus’- mais surpresas podem trazer, mostram que mesmo as zonas mais sombrias do planeta, quer em termos sociais, quer ...