A santidade é um fator mobilizador de grandes multidões. Assim foi ao longo da história e assim continua a ser nos dias de hoje, como esperamos que o seja no futuro. E afirmo-o muito por causa da experiência que os santos populares provocam, mas não só!Há pessoas e circunstâncias que me convocam, que me fazem deixar tudo para estar presente, para participar num acontecimento ou para poder dar um abraço. Uma delas, talvez a que ...