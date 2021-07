O anúncio recente de uma revolução nos cursos das universidades e politécnicos tem gerado indignação entre os professores de Ensino Superior. É que estes sabem melhor do que ninguém que, desde o início da pandemia, foram necessárias adaptações para manter em funcionamento os cursos, através do recurso a plataformas de e-learning e de videoconferência. São os professores que vêm realizando essas adaptações com empenho e profissionalismo, mas com a consciência de que são respostas de emergência à crise sanitária.Algumas dessas adaptações poderão contribuir para se repensarem e alterarem modos de ensino-aprendizagem. Já uma eventual revolução requer preparação e experimentação por parte dos professores e só se pode concretizar com base em conhecimento pedagógico e profissional.