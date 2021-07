Por estes dias muitos jovens realizam os exames finais do Ensino Secundário e planeiam candidaturas aos cursos das universidades e politécnicos. O número de estudantes no Ensino Superior tem vindo a aumentar em Portugal nos anos mais recentes e o Governo tem insistido na importância de dar continuidade a esse aumento.



É que a taxa de escolarização no Superior no nosso país é ainda inferior à que se observa na generalidade dos países europeus. Aumentar a frequência do Ensino Superior pelos jovens requer, desde logo, o cumprimento da escolaridade obrigatória.