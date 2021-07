Questões estruturais

Com a recente emanação do despacho governamental da pré-aposentação, será importante que a sua operacionalização não seja perturbada por visões erradas e opções prejudiciais para os polícias, desde logo, porque estes têm sido maltratados pelo Governo, não esperam certamente ser maltratados por outros atores.



Não basta cumprir o limite de idade, cumpra-se também os demais requisitos que definem a situação de pré-aposentação e coloque-se a tónica na necessidade de acautelar concursos e cursos com maior regularidade, para que o estatuto profissional seja respeitado.