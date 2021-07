A detenção de Vieira e o escrutínio feito aos negócios na sua liderança trouxe ao Benfica um problema maior do que encontrar um sucessor. A crise de identidade que se abateu sobre o clube vai muito além da busca por novas ideias ou modelos de negócio. O Benfica tornou-se numa empresa, cujo modelo de gestão, tantas vezes apregoado com vaidade, assenta em valores distantes da paixão inerente ao jogo. Para o adepto comum, que enche as casas do clube à hora do jogo para reclamar com uma jogada de Pizzi e pedir uma bifana, o clube será mais do que resultados financeiros positivos. E nesse sentimento de pertença, que é a matriz de qualquer clube de futebol, cabem valores que estão acima das escolhas empresariais e cujo equilíbrio a sucessão encarnada precisa de garantir. Vieira sentiu isso na pele, ao longo dos anos. A depressão com o golo de Kelvin, em 2013, aos 92 minutos, e o falhanço de Bryan Ruiz, no Sporting-Benfica de 2016, que abriu espaço à conquista encarnada nesse ano, são exemplos da imprevisibilidade que nenhum modelo empresarial pode planear. E nesse tudo ou nada, que é a essência do desporto, o próximo presidente eleito só poderá liderar com consenso.