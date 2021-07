Os mais recentes reality shows ou as novelas da vida real, como alguns lhes chamam, parecem ter os mesmos pontos em comum: a procura da cara-metade, de uma relação duradoura, de um amor, não só, à primeira vista como também para a vida. Dito assim até parece fácil. É pelo menos isso que pedem jovens com pouco mais de 20 anos que assumem perante as câmaras de televisão terem sofrido não um, mas vários desgostos amorosos e que, por isso, esperam que a televisão os salve da falta de sorte no amor, numa espécie de perdidos e achados. A moda agora passa por meter a ciência ao barulho, escolher casais com base em fórmulas infalíveis e em análises de especialistas da ‘área’. Será? Lá está, dito assim parece fácil. Demasiado fácil.