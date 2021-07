Se já é difícil entender que um funcionário seja obrigado a trabalhar, de borla, quando está em causa a liberdade ou a salvaguarda da segurança de pessoas, então é totalmente inconcebível que até ao dia 2 de agosto se obrigue os Oficiais de Justiça a trabalhar mais uma hora por dia, para que os partidos possam entregar as listas de candidatos até às 18 horas. E esta hora a mais é paga a ZERO EUROS! É, no mínimo, uma vergonha tal imposição feita aos trabalhadores. E fez-me lembrar do Manifesto de Almada Negreiros: “Portugal que com todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo! O país mais selvagem de todas as áfricas! O exílio dos degradados e dos indiferentes! A África reclusa dos europeus! O entulho das desvantagens e dos sobejos! Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia - se é que a sua cegueira não é incurável e então gritará comigo, ao meu lado, a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa de asseado!” Como última arma dos trabalhadores, estaremos em greve depois das 17 – ao trabalho que nos não é pago – e nos dias 2 e 3 de agosto. Porque a Democracia não se esgota nas eleições, mas se constrói dia a dia. É hora!