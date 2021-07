Ensinar e produzir ciência com escassos recursos humanos, materiais e financeiros faz parte do quotidiano de investigadores e professores de Ensino Superior. Infelizmente!Esta situação envolve pressões constantes par I a angariar financiamentos e desenvolver atividades de ensino e investigação num ambiente de competição acesa entre indivíduos e entre instituições. Neste contexto, vários estudos indiciam implicações negativas para a saúde e bem-estar dos académicos, multiplicando-se alertas sobre os seus elevados níveis de stress e burnout. Por isso, um artigo publicado recentemente num jornal inglês sublinhava que o fim de semana de um académico não pode resumir-se a desfrutar de algum descanso durante a tarde de domingo, nem o seu tempo livre pode ser ocupado a ler e responder a emails. O cansaço resultante da intensificação dos ritmos de trabalho de cientistas e docentes que se vem observando nos últimos anos tem sido particularmente agravado durante a crise pandémica. No mês de agosto que hoje se inicia, a esmagadora maioria das atividades nas instituições de ensino superior e ciência estão em pausa. É o tempo de interromper as rotinas profissionais e descansar. Boas férias!