Patrícia Mamona regressou a Portugal de medalha ao peito. A menina bonita do atletismo português sagrou-se vice-campeã Olímpica de triplo salto em Tóquio e correu emocionada com a bandeira nacional nas costas para alegria de todos nós.O sorriso de Mamona é encantador. A história do início da carreira de Patrícia Mamona é ainda mais encantadora.