O vice-almirante Gouveia e Melo, que carrega a máquina da vacinação contra a Covid-19, continua de camuflado - a farda da guerra. Além do combate em todas as frentes para fazer chegar a pica ao braço de cada português, tem de batalhar contra a estupidez dos outros: uma guerrilha de sabotadores!Primeiro foram os chicos-espertos que se colocaram e aos amigos à frente dos nossos velhinhos na fila para as vacinas. Que a espada da Justiça lhes caia em cima, depressa e com força.