A injustiça fiscal criada pela Lei

Segundo o art. 104º da Constituição da República, o "imposto sobre o rendimento pessoal (IRS) visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar". Mas o Código do IRS aprovado, no lugar de diminuir as desigualdades, contribui para aumentá-las. E isto por várias razões.Em primeiro lugar porque, contrariando a Constituição, segundo o Código, o IRS não é um imposto único porque a maior parte dos rendimentos empresariais (exemplo: lucros) de propriedade (rendas), de mais-valias e de capital (juros) recebidos por pessoas singulares não são englobados nas declarações de IRS.