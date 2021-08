O caso vai diretamente para a grande montra de situações kafkianas da Justiça portuguesa.No Funchal, um ex-treinador de futebol juvenil feminino era investigado pela PJ, a mando do Ministério Público, por abuso sexual de atletas entre os 12 e os 16 anos. Com o inquérito quase fechado e a PJ a dias de remeter o relatório final com proposta de acusação, a procuradora titular emite mandado de detenção contra o treinador de 51 anos.