Num verão atípico no que diz respeito a amores e desamores, as redes sociais de alguns famosos inundam-se de joguinhos do ‘gato e do rato’.Quero eu dizer com isto que cada vez mais vemos fotografias de mãos, costas ou dois copos de vinho em jantares românticos, ou supostamente românticos. Lá está, somos obrigados a adivinhar quem está do outro lado, escondido.