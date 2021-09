Encontrava-me nos EUA, numa deslocação de 24 horas, para participar no lançamento de uma edição local do ‘Correio da Manhã’ destinada aos emigrantes portugueses.Na manhã do 11 de setembro de 2001, em cima da hora trágica das 8h45, entrei numa papelaria de Newark, cidade vizinha de Nova Iorque, para ver se o CM de Portugal, do dia anterior, chegara no prazo do costume e fui surpreendido com uma pergunta da empregada, sobre o que se imaginava ser um acidente.