Em tempo de pré-campanha e de Feira do Livro, peço a Eça de Queirós a frase - "A pobreza geral produz um aviltamento na dignidade. Todos vivem na dependência: nunca temos por isso a atitude da nossa consciência, temos a atitude do nosso interesse."Apesar do anúncios de milhões, à maioria dos trabalhadores, sobra em dias o que falta em salário.