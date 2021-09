Houve humores para todos os gostos, no dia eleitoral do PAN. Ontem, na sede eleitoral, nos Coruchéus, junto à Av. de Roma, em Lisboa, a tarde começou zen.Enquanto houve dia, o destino político - palanque ao ar livre - foi o menos procurado. O jardim e o parque infantil tiveram mais partidários. No jogo da apanhada, os miúdos não chegaram aos crescidos.E à noite, na contagem dos votos, o resultado foi o mesmo: os pequenos perderam e nos Coruchéus, então, o serão gelou mesmo. Ainda não foi à terceira participação em autárquicas que o PAN apanhou a carruagem dos que elegem vereadores. Este PAN ainda é um projeto urbano - no País Real são inexpressivos.E pouco se vê fazerem para que isso mude. Então, assim: "Tudo como dantes, quartel-general em Abrantes."