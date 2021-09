Esta não é a praia dos liberais

O principal objetivo foi alcançado, não perder por falta de comparência, mas as autárquicas não são (por enquanto) a praia do Iniciativa Liberal.Um resultado fraquinho, se fossem notas musicais não se ouvia, o que não é grave para um estreante, mas que permite tirar uma importante conclusão: num país dominado localmente pelos partidos tradicionais, com PS e PSD à cabeça, é conquistando o todo que se disputam as partes. Uma espécie de ‘inversão do ónus da prova’, primeiro o País, depois a câmara municipal, a seguir as freguesias.Um trabalho de sapa, que leva tempo, é preciso encontrar dirigentes locais que deem força às ideias e projetos do Iniciativa Liberal, e para o qual o partido de João Cotrim não está ainda preparado.