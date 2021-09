O INE acabou de publicar as Contas Nacionais Trimestrais do segundo trimestre de 2021. Como era de esperar, a riqueza criada em Portugal no período da crise foi inferior ao registado em igual período anterior. Mas mesmo esta pouca riqueza criada no País não ficou na sua totalidade em Portugal, sendo uma parte transferida para o estrangeiro indo beneficiar outros países e não os portugueses.