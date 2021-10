De repente, Whatsapp, Instagram e Facebook deixaram de funcionar - um descanso durante horas e horas.Como uso frequentemente o Whatsapp, deixei de enviar mensagens mas também pude trabalhar com mais vagar, servindo-me do tradicionalíssimo correio eletrónico. Porém, as "redes sociais" mais populares, o FB e o IG, se me deixaram a mim exatamente na mesma, já colocaram metade do mundo em suspenso: nem fotografias de gatinhos, nem retratos de familiares ou de pratinhos encenados no último restaurante, nem desabafos que - afinal - podem ser guardados durante um certo tempo sem que daí venha grande prejuízo para a humanidade.