Há chefias que, não se conseguindo impor pelo respeito ou exemplo, tentam-no pela prepotência e espezinhamento dos subordinados e suas tradições particulares. Passa-se no Governo e na liderança de instituições-chave.Fazem lembrar os gerentes daquelas lojas de roupa que, para rodarem o máximo de clientes no interior, no verão põem o ar condicionado no quente, e no inverno no mais frio.