A debandada no CDS não pode ser vista com a naturalidade com que se encaram as querelas internas dos partidos.Rodrigues dos Santos, não sendo consensual, lá foi merecendo o silêncio dos que davam o benefício da dúvida. Mas a firmeza com que quer enfrentar um escrutínio nacional sem agregar os seus, é um sinal alarmante de desconhecimento de noções de liderança.