Enquanto por cá se tenta perceber os próximos passos da crise política e se enfrenta como se pode (mesmo com descontos de cêntimos) a escalada no preço dos combustíveis, na Escócia os líderes mundiais sonham melhorar o futuro do Planeta na Cimeira do Clima.A investigação que dá conta de que os ilustres convidados se deslocam para Glasgow em 400 jatos privados, com a consequente pegada ambiental, pode soar a demagogia mas é uma ironia certeira que espelha o longo caminho que todos temos de percorrer.