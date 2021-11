A Web Summit voltou a acontecer presencialmente em Lisboa no início deste mês. Terão participado mais de 40 mil pessoas de 128 países num evento que é apresentado como um dos mais importantes do mundo na área da tecnologia e inovação. Por coincidência, enquanto as maravilhas da tecnologia eram exaltadas na cimeira, seis escolas da maior universidade do país foram alvo de um ataque informático.