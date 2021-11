Andamos contra a corrente em relação ao resto do mundo do trabalho, nomeadamente à esfera corporativa das empresas, que sentem necessidade de reter os seus melhores funcionários.É certo que a cultura dos tribunais nunca se poderá comparar com qualquer empresa onde o lucro é o seu fim maior, visto que os tribunais são o terceiro poder do Estado, e o seu fim não é nem nunca poderá ser de índole economicista.