Na semana passada, a Assembleia da República aprovou uma lei que prevê multas para chefes ou patrões que contactem os seus subordinados fora do horário de trabalho, por correio eletrónico, mensagem de texto ou telefone.Trata-se de proteger o direito dos trabalhadores a desligar. As tecnologias de informação e comunicação são atualmente fundamentais nos contextos profissionais, mas a sua utilização intensiva tem o efeito de esbater as fronteiras entre tempos de trabalho e de lazer.