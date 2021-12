Era suposto escrever algo sobre a exoneração do Dr. Eduardo Cabrita, mas julgo estar tudo dito e "percebido".Já quanto à nomeação de Francisca Van Dunem, acumulando as sensíveis e pesadas pastas (justiça e administração interna), num quadro complexo e curto, cuja decisão é da responsabilidade do Primeiro-Ministro, a ASPP/PSP numa demonstração de solidariedade para com a Sra Ministra, deixa as seguintes notas;